“El panorama continúa siendo desalentador”

Este miércoles 22 de abril se celebra en Argentina el Día del Trabajador de la Construcción, fecha que fue establecida en el año 1975 a través del Convenio Colectivo de Trabajo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

En el 51º aniversario, el secretario general de Uocra Olavarría, Ignacio Giménez, dialogó con Verte sobre el panorama actual del sector, golpeado desde hace tiempo por el cese de la obra pública pero también las privadas, repercutiendo fuertemente en los puestos de trabajo del sector en la Ciudad.

“Hoy el panorama continúa siendo bastante desalentador, como es de público conocimiento estamos atravesando en Olavarría y todo el país una baja de la actividad enorme, sin ninguna iniciativa desde el gobierno Nacional de reactivar la obra pública y desde el sector privado tampoco hay inversión”, relató crudamente Giménez.

Este 2026 en Olavarría, a diferencia de los expresado por el secretario general el año anterior, no hay obras de gran magnitud o ya han finalizado en su mayoría. “En 2025 teníamos los trabajos de la construcción de los parques eólicos y el Polo Judicial, y esos trabajos temporales ya no están activos”, reflejó.

Calificó a la actualidad del sector como “desoladora” y una de las pocas construcciones que continúan llevándose adelante es un parque eólico que “ya está en una etapa avanzada y va reduciendo la cantidad de compañeros trabajando”.

Asimismo, sostuvo que “estamos esperando, siendo optimistas pero la situación real es que son solo anuncios, especulaciones y a día de hoy no tenemos nada concreto”.

Sobre la situación de los obreros locales y el trabajo llevado adelante desde la Uocra para mantener los puestos de trabajo, puntualizó en el Artículo 9 del convenio colectivo de trabajo, en el que se detalla que las obras deben contar con mano de obra local.

“Desde que estamos en la conducción siempre nos preocupamos de que eso se cumpla y que los compañeros tengan la posibilidad de insertarse en las distintas obras que puedan llegar a salir, hoy lamentablemente está muy complicado pero es algo en lo que hacemos mucho énfasis”, remarcó.

En datos surgidos desde Uocra central, según expresó Giménez, calculan que se han perdido alrededor de 200.000 puestos de trabajo a nivel nacional de trabajadores de la construcción en todas las ramas.

El alcance llega a todas las escalas laborales dentro del rubro, desde ayudantes, oficiales, oficiales especializados y otros profesionales que se desempeñan en las obras. “Es generalizado, la baja es en cada categoría del convenio porque dentro de una construcción trabajan todos, cada uno aportando su parte y hoy no podemos insertarlos en el mercado tengan la categoría que tengan”, detalló.

“Nosotros seguimos insistiendo, siempre bregando por la posibilidad de que haya trabajo para los nuestros representados, pero tenemos la no reacción de parte del gobierno Nacional, los menciono porque es lo que a nosotros nos generó realmente una situación desesperante, porque la obra pública mueve no solamente a los trabajadores constructores, sino a muchísimas otras actividades de otros gremios hermanos. En consecuencia, esto realmente nos afecta a todos los gremios”, advirtió y generalizó sobre el panorama de otros sindicatos que atraviesan una situación similar.

Además, argumentó que a esto se suma la paralización casi total del sector privado, con falta de financiamiento en grandes proyectos que imposibilitan la generación de puestos de trabajo y la activación de las economías locales.

“Todos lo vemos en los medios, estamos en la misma situación que el resto del país”, apuntó.

“Salen a ganarse el pan”

La actualidad de los trabajadores, sin sustento económico seguro en el tiempo, provoca que “muchos compañeros estén haciendo changuitas de algunos días, o uno o dos meses, sin importar su categoría, para llevar el pan a la casa. Es lo que uno ve recorriendo la ciudad, que no ha pasado casi nunca”.

“Tenemos gente que ha pertenecido a otros gremios y han sido desafectados de su fábrica o lugar de trabajo y hoy están con nosotros en los pocos trabajos que hay. La especialidad queda al margen cuando uno tiene que llevar algo a su casa, no importa el laburo, y lamentablemente lo estamos viendo cada vez más”, manifestó con preocupación.

En el marco del Día del Trabajador de la Construcción y un nuevo aniversario de la fecha establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Uocra, el secretario general de la seccional Olavarría afirmó que “en este contexto adverso, saludo a todos los compañeros y compañeras de todo el país, pero no voy a decir que vamos a festejar porque no hay nada en este contexto que merezca un festejo”.

“Tenemos una preocupación muy grande y la ocupación nuestra es tratar de buscar siempre la posibilidad de que los compañeros puedan insertarse y continuar en algún trabajo. Espero que todos pasen un excelente día y que la situación mejore pronto para el bienestar de toda la familia trabajadora constructora", cerró.