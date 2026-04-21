Intentó esquivar una bicicleta, la embistió y terminó chocando de frente

Este martes por la mañana se produjo un violento siniestro vial en las inmediaciones de la avenida Circunvalación y Sarmiento, en el que estuvieron involucradas dos camionetas y una bicicleta.

Según indicaron testigos, una camioneta Chevrolet intentó esquivar a una bicicleta, pero la impactó. Luego, se desvió hacia el carril contrario, donde chocó de frente contra una camioneta Hyundai.

Dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, donde se informó que presentan lesiones leves.

El tránsito permaneció interrumpido mientras trabajaba en el lugar personal del Comando de Patrulla.