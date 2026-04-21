“La escuela sola con este problema no puede”

Ante la ola de amenazas de tiroteos que recorrió escuelas de todo el país la semana pasada, distintas voces se expresaron para analizar lo ocurrido y tratar de encontrar salidas y alternativas a una situación que excede las realidades locales.

Desde el Suteba, uno de los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, se plantearon una serie de pedidos al gobierno para poder enfrentar esta problemática desde las escuelas, aún entendiendo que las respuestas deben articularse desde distintos ámbitos.

En diálogo con Verte, Verónica Danelli, secretaria general del gremio, advirtió que: “Vemos con mucha preocupación porque entendemos que estos hechos se dieron tanto en la provincia de Buenos Aires como también en otras provincias en el contexto en el que hace dos semanas murió un adolescente, producto de estos tiroteos en una escuela en Santa Fe”.

“Nos preocupa muchísimo porque creemos que es un problema o una situación a atender de forma urgente, pero que está respondiendo también a una ola de contagio que se está dando de situaciones de violencia que atraviesan a la escuela”, planteó.

“También decimos que esto no es un problema de la escuela, sino que es un problema que termina estallando o haciendo foco en la escuela, pero que responde a un síntoma de época”, precisó.

“Argentina está siendo conducida hace 2 años ya por un presidente que en cada oportunidad que tiene insulta y agrede a los ciudadanos del país. Se trata de una personalidad muy violenta y esto de alguna manera habilita y marca caminos de violencia”, marcó en coincidencia con otros análisis realizados por profesionales de la psiquiatría.

“Otra preocupación grande que tenemos es en relación a las redes sociales y el poco control que hay sobre las redes. Donde cualquier cosa se puede publicar y cualquier situación se puede viralizar”, analizó.

“Más allá del control que puede llegar a tener una familia y, que debe tener, sobre lo que consumen sus hijos en las redes sociales, vemos que no hay ningún control en las redes del material que se sube y se viraliza. Hace unos meses asesinaron a tres chicas en un distrito del conurbano y ese asesinato fue firmado y subido a las redes”, advirtió.

“O sea, no hay ningún reparo del material que circula por ese ciberespacio. Nos parece necesario que la justicia investigue esos canales”, pidió.

“En lo que corresponde a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación es insistir nuevamente con las autoridades para que se conformen de forma urgente a nivel provincial, las mesas interministeriales y a nivel distrital las mesas intersectoriales”, resaltó.

“Lo que decimos es que la escuela sola con este problema no puede, necesitamos de la intervención, por ejemplo, del Ministerio de Salud porque estas situaciones deben tener un análisis en relación a lo que es la salud mental y la salud física integral de las personas. También tiene que intervenir seguridad, justicia y educación”, enumeró.

“Por eso pedimos el armado de estas mesas que son parte del acuerdo paritario que se firmó el año pasado en relación a lo que es la reparación y resguardo de las situaciones de conflicto en el escenario escolar”, recordó.

“Desde el gobierno provincial se habían comprometido al armado de estas mesas y ya ha pasado 1 año y no se han conformado”, lanzó.

Respecto a las jornadas institucionales que se llevan adelante en las escuelas, Danelli precisó que se dirigen hacia la comunidad para poder conocer lo que les está pasando en ese territorio y en esa escuela en particular. También es un espacio donde los docentes pueden conversar sobre los protocolos y las guías de orientación.

Consultada sobre las experiencias de los profesores que en muchos casos tuvieron que ir a trabajar en contextos amenazantes, Danelli señaló: “Por un lado se podía hacer la lectura respecto del alcance masivo que tuvieron las amenazas, que tenían este perfil de réplica, donde uno podía ver que se trataba de un fenómeno que iba más allá de lo que estaba pasando puntualmente en una escuela”.

Sin embargo, advirtió, “eso no quiere decir que no tuviéramos que estar preparados para el peor de los escenarios”.

Danelli señaló que las jornadas de reflexión “se dieron con total naturalidad dentro de las escuelas, se acercaron algunas familias, pudieron conversar de la preocupación, se pudieron desarrollar acciones educadoras con los alumnos que también se publicaron en las redes sociales y tuvieron buena llegada y recepción”.