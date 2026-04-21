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 - 21 de Abril de 2026 | 20:40

Los hermanos Pezet Paz se lucieron en Tandil

El pasado domingo tuvo continuidad el Campeonato Provincial de Cross y los hermanos Pezet Paz se subieron al podio.

Foto: Prensa ATA

En el Polideportivo Municipal se corrió la 2° fecha del Campeonato Tandilense de Cross Country y atletas de Olavarría lograron destacarse.

 

Nicolás y Bruno Pezet Paz volvieron a presentarse en la competencia organizada por la Asociación Tandilense de Atletismo y lograron el “1-2” en la categoría Sub18.

 

La victoria fue para Nicolás en la distancia de 6K y fue escoltado por su hermano Bruno que se mantienen como líderes del ranking.

 

Por otro lado, y completada la presencia en la localidad serrana, los atletas de CB Running dirán presentes en La Plata en el Campeonato Provincial de Pista Sub20 que organiza la Federación Atlética de Buenos Aires. También competirá Pía Siris.

 

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