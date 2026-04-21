Se registró un buen escurrimiento de las precipitaciones

Tras dos días de lluvia, no hubo anegamientos importantes en los distintos barrios de la Ciudad.

Así fue informado de manera oficial desde el Municipio, aunque se reconoció que la situación es cambiante, ya que aún se registran precipitaciones en la zona de las sierras que a su vez derivan en los canales y luego al arroyo.

El informe indica que el escurrimiento fue adecuado y no hubo intervenciones en los sectores que históricamente tienen problemas, como el caso de los barrios Eucaliptus, Carlos Pellegrini o Isaura. “Hubo algunas cuadras con agua pero no ingresó a las casas”, precisó el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña.

Un dato propicio fue que la intensidad no fue importante, sino que la lluvia fue pareja. “Los problemas aparecen cuando llueve mucho en poco tiempo”, agregó.

Sobre el arroyo, agregó que “la expectativa es que suba, aunque lejos de cualquier riesgo, se pueden lastimar un poco las laderas”.

Acotó que una de las intervenciones fue en calle 1 y San Martín donde se hizo una protección del canal que arrastra un volumen importante de agua.