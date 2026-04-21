Allanamientos por reiterados robos a una ferretería: secuestraron nueve inflables

En el marco de una causa caratulada “Robo”, personal del Gabinete Operativo (GO) de Olavarría llevó adelante una investigación que incluyó tareas de campo, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, recepción de testimonios y labores encubiertas.

A partir de los elementos reunidos, días pasados se concretaron dos órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Dra. Fabiana San Román. Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados dentro del radio urbano, con la colaboración de efectivos de UTOI, Grupo G.A.D. y Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL).

Los operativos tuvieron como objetivo el recupero de elementos sustraídos de un comercio del rubro ferretería de esta Ciudad.

Según la denuncia de su propietario, el local había sido blanco de reiterados robos bajo la misma modalidad: tras provocar daños en la vidriera, los autores ingresaban y se apoderaban de diversos objetos.

Como resultado de las diligencias, se logró el secuestro de nueve inflables y un posnet marca MP, elementos que estarían relacionados con los hechos investigados.

La investigación es llevada adelante por la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte, del Departamento Judicial de Azul con sede en Olavarría.