La alerta amarilla se extenderá a lunes y martes

La lluvia caída en Olavarría hasta las 9 de la mañana de este lunes es de 12,8 mm, en un comienzo de semana que según las proyecciones del Servicio Meteorológica Nacional seguirá inestable hasta el miércoles.

Entre este lunes y la noche del martes el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad y se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los que podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo.

El miércoles se esperan cielos parcialmente nublados, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 18 grados. Las condiciones mejorarán para el jueves, con marcas térmicas entre 9 y 16 grados.

Buen tiempo se aguarda para el viernes, con temperaturas entre 7 y 21 grados y el sábado estará mayormente nublado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 22.

El domingo retornarán las condiciones agradables del tiempo, aunque algo fresco, con temperaturas entre 9 y 15 grados.