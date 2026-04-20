Sergio Torres asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia

Desde esta semana, el ministro Sergio Gabriel Torres ejerce la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Juez del Tribunal desde el año 2019, el doctor Torres ya fue su presidente durante el período 2023-2024.

El cambio de autoridades dispuesto por Acuerdo 4223 prevé que el doctor Daniel Fernando Soria ejerza la vicepresidencia, completando la integración la doctora Hilda Kogan.