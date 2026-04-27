Larroque anunció refuerzos alimentarios y apuntó contra Nación

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, anunció un paquete de medidas para reforzar la política social en la provincia de Buenos Aires en medio del deterioro económico, y cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por el nivel de asistencia. “Estamos ante una situación social muy compleja y vemos una indolencia absoluta por parte del gobierno nacional”, sostuvo, al detallar tres decisiones centrales orientadas a sostener la asistencia alimentaria y social.

La principal medida es un incremento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que implicará una inversión mensual adicional de $13.000 millones. Con esta suba, el presupuesto pasa de $41.000 millones a $54.000 millones mensuales.

En términos anuales, el funcionario precisó que la inversión ya supera el medio billón de pesos, alcanzando unos $553.910 millones para garantizar la alimentación diaria de **2,5 millones de chicos y chicas** en escuelas bonaerenses.

En ese marco, Larroque desmintió los datos del Ministerio de Capital Humano y aseguró que la Nación “no cubre el 20%, sino apenas el 14%” del total invertido por la Provincia en esta política. El ministro también detalló la evolución de los fondos enviados por Nación en los últimos años y denunció una fuerte caída real de la asistencia.

Frente a esta situación, adelantó que intendentes bonaerenses realizarán una presentación formal ante el Ministerio de Capital Humano para exigir mayores recursos.

Otra de las medidas anunciadas es la duplicación de la asistencia alimentaria a los municipios, con una inversión adicional de $26.400 millones en lo que resta del año.

Estos fondos estarán destinados a comedores comunitarios y organizaciones sociales, incluyendo instituciones como Cáritas y grupos territoriales que brindan asistencia directa.

En ese sentido, Larroque subrayó la magnitud del esfuerzo provincial: mientras Buenos Aires destina $389.692 millones anuales a la compra de alimentos, la Nación invierte $91.000 millones para todo el país en el mismo rubro.

El tercer eje es un incremento del 25% en las prestaciones de 18 programas sociales, lo que implica una inversión adicional cercana a $20.000 millones.

Las políticas alcanzadas incluyen programas para la niñez (Unidades de Desarrollo Infantil), juventudes (Envión), personas mayores, personas con discapacidad y población en situación de calle, entre otros sectores vulnerables.

“Hoy el 90% del presupuesto de nuestro ministerio está destinado a política alimentaria”, advirtió el funcionario, al describir el nivel de emergencia social.

Por último, Larroque reclamó al Gobierno nacional que habilite a la Provincia a acceder a financiamiento internacional para sostener estos programas, ante la falta de respuestas oficiales a pedidos realizados desde 2024.

“Si no se van a hacer cargo de sus obligaciones, al menos que nos permitan buscar financiamiento”, sostuvo.