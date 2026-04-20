Interesante oferta en el Museo Hogar de Loma Negra

El Museo Hogar Municipal Loma Negra ofrecerá la muestra “Memoria colectiva de los cuidados”, en el marco de la conmemoración del Mes de las Mujeres Trabajadoras, basado en una exposición fotográfica itinerante impulsada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación y el Archivo General de la Nación.

Resultado de la abor en conjunto entre la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Dirección de Patrimonio (Secretaría de Desarrollo de la Comunidad), y la Casa de Cultura y Turismo VAF y la comunidad este trabajo que rastrea las huellas materiales de lo que hoy se denomina trabajo de cuidado.

Con el objetivo y compromiso de continuar la tarea de visibilizar los mandatos socioculturales que luego se traducen en desigualdades de género; se diseñó esta muestra en la que se pueden observar imágenes del siglo XX de diferentes lugares del país, vinculadas a trabajos de cuidado atribuidos a las mujeres.

Pese a que estas actividades son indispensables para el sostenimiento de la vida de todas las personas, han sido históricamente invisibilizadas y desvalorizadas como resultado de la división sexual del trabajo, que ubicó a los varones en la esfera productiva y pública y a las mujeres y otras identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTI+) en la órbita de lo reproductivo y lo doméstico.

La invitación a la comunidad es para el próximo viernes 24 de abril a las 17 en el Museo Hogar Municipal Loma Negra para reflexionar sobre estos roles y estereotipos aún naturalizados en el recorrido de las imágenes, a través de diferentes disparadores que nos interpelan y que buscan concientizar sobre los mandatos culturales transmitidos durante generaciones y cómo estos influyen en la organización y distribución equitativa de los cuidados.