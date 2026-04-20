La V Fiesta del Vino se realizará en mayo

El sábado 16 de mayo llega una nueva edición de uno de los eventos más esperados por los amantes del buen vivir: Wine Festival, que celebra su quinta edición con una propuesta renovada y más potente que nunca.

La cita será en CEMO, desde las 19:30 hasta las 3 de la madrugada, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia sensorial única que combina vinos, música y gastronomía.

En esta edición, el festival contará con más de 40 stands de bodegas, ofreciendo degustaciones de una amplia variedad de etiquetas y viñedos. Además, el evento suma propuestas como gin, vermut y cerveza artesanal, ampliando la experiencia para todos los gustos.

La música será protagonista con DJs en vivo, creando el clima perfecto para acompañar cada copa, mientras que una selección de food trucks ofrecerá opciones gastronómicas para completar la noche.

Wine Festival se consolida así como una experiencia que va más allá de una simple cata: es un encuentro social, cultural y sensorial que ya se convirtió en un clásico.

Las entradas ya están a la venta, tienen un valor de 45 mil pesos en efectivo y 50 mil por transferencia e incluyen una copa de regalo. Disponibles en las sucursales de Maui Bebidas: Avenida Urquiza y Bolívar, Rivadavia 4724 e Independencia 2447.

También se pueden comprar a través de la plataforma PlanetaEntrada. Clientes del Banco Provincia, 4 cuotas sin interés.