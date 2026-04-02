JUAN CARLOS PIANZOLA "CHOLO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 02 de abril de 2026 a los 84 años. Su esposa Emma Margarita Acevedo; sus hijos: Patricia, Juan José e Ivana; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanas; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, hoy de 17 a 19. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación:Cementerio Loma de Paz, este viernes a las 8:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Pym, nacido en Olavarría. Jubilado de la construcción