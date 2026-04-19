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Liga Federal: Racing cerró sus presentaciones en La Pampa con caída

Racing completó sus tres presentaciones en La Pampa en la noche del domingo y fue con una nueva derrota en la Liga Federal.

En la noche del domingo, Racing sumó una nueva derrota en condición de visitante y llegó a seis caídas en la Conferencia Sudeste A.

 

El “Chaira” cayó 93 a 78 ante Ferro Carril Oeste en el Colosito de Barrio Talleres y sigue sin poder sumar dos triunfos consecutivos en el certamen que otorga clasificación a la Liga Argentina.

 

Juan Segundo Menna fue el máximo anotador del partido con 25 puntos en un cotejo donde el elenco de Olavarría le jugó de igual a igual al líder del grupo.

 

Tras una primera mitad pareja, donde el elenco racinguista se mantuvo al acecho, el desgaste de los 430 kilómetros y la poca rotación terminaron siendo más rival que el “Verdolaga”.

 

Los locales aprovecharon tras el descanso largo y llevaron la distancia a una veintena de puntos y luego se encargó de controlarla a pesar de que Racing intentó una última reacción.

 

Fue sexta derrota para Racing, tercera en tierras pampeanas, tierras a las que no deberá volver en la Fase Regular.

 

Síntesis Ferro Carril Oeste – Racing:

Estadio: Colosito

Árbitros:

Ferro Carril Oeste (93): Maeso (12), Vigna (8), Fernández (7), Menna (25), Campano (14) -FI- Lescano (0), Capello (4), Josserand (0), Pantano (8), Singh (15). DT- Emiliano Arce

Racing (78): Risso (17), Besmalinovich (0), Yaben (13), Delgado (19), Sesto (10) -FI- Dieser Cataldi (3), Pereyra (0), Larregina (0), Díaz Herrera (2), Cuadrillero (0), Ciuffetelli (14), Ciappina (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 28 – 18; 50 – 41; 73 – 55 y 93 – 78 

 

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