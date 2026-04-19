Torneo Pre-Federal: fue derrota de Estudiantes en el “Maxi”

La competencia provincial que otorga dos ascensos a la Liga Nacional Femenina tuvo su 2° fecha en el Maxigimnasio del Parque Guerrero y fue con derrota para Estudiantes.

El “Bataraz” perdió 39 a 62 ante Peñarol en su debut como local en un duelo que con el correr de los minutos terminó de demostrar la supremacía del elenco marplatense.

Paloma Bonzi en las ganadoras y Agostina Chantiri en las “albinegras” fueron las máximas anotadoras con 17 puntos cada una.

Todo fue del “Milrayitas” en Olavarría y con el correr de los minutos, hizo valer su supremacía para, primero lograr la diferencia y luego, aumentar cada vez más la distancia ante el representante local que no salió de perdedor.

Hubo pasajes de buenas intenciones en el equipo comandado por Ramiro Bou, pero la gran cantidad de pérdidas y las largas ofensivas sin poder convertir terminaron por complicar las aspiraciones de las olavarrienses.

Síntesis Estudiantes – Peñarol:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Carusso, M. y Maiola, E.

Estudiantes (39): Lemma (9), Vendeirinho (2), Bellinzoni (6), Chantiri (17), Juárez (2) -FI- Requena (0), Sak (3), Mereles (0), Garía Maroa (0), Barrera (0), Castañares (0). DT- Ramiro Bou

Peñarol (62): Selent (12), Demarisco (4), De Cabo (9), Weiske (9), Bonzi (17) -FI-Sciarra (0), Cervone (9), Colantonio (2), Barbarino (0), Barbero (0). DT- Mariano Pinto

Parciales: 7 – 14; 24 – 33; 35 – 46 y 39 – 62