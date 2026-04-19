Presencia local en la Copa Nacional de Mayores

En el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo tuvo lugar una competencia nacional que tuvo representantes locales que se destacaron.

Durante los dos días del fin de semana, El Fortín representó a Olavarría en un torneo que reunió atletas de Argentina, Brasil y Paraguay.

En lo que respecta a resultados, Iñaki Arguindegui se lució con un primer lugar en su serie de 800 metros con 2:02.73, en otra serie, Ignacio Algañaraz fue 4° con 2:11.79 y Alfredo Ardiles completó la distancia en 2:05.

Además, Algañaraz ganó su serie de 400 metros con 50.45 corrida en la tarde del sábado.

También en la distancia de 400 metros dijeron presentes Arguindegui con 49.71 y Juana Martinefsky en Damas con 1:07.92.

La representante "Fortinera" corrió 100 metros y fue segunda con 13.34 y en los 200 metros registró un tiempo de 27.79.

En los 1500 metros, Jeremías Peralta terminó la prueba con 4:24.

Por último, la posta de 4x400 Caballeros compuesta por Ignacio Algañaraz, Jeremías Peralta, Alfredo Ardiles e Iñaki Arguindegui fue 4° con 3:26.31.