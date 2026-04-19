Concesión eléctrica: el Municipio quiere más control sobre el servicio

La Comisión Especial sobre la Concesión del Servicio de Energía Eléctrica del Concejo Deliberante de Olavarría recibió el viernes a la jefa de Gabinete municipal, Mercedes Landívar, y a la subsecretaria de Legal y Técnica, Verónica Martel, quienes expusieron la postura del Ejecutivo respecto al vencimiento del contrato con Coopelectric.

Durante el encuentro, Landívar explicó que en 2025 se conformó un expediente en el Municipio vinculado al vencimiento del contrato, incorporando información técnica, legal, económica y financiera solicitada a la cooperativa. “Se está haciendo una evaluación legal, técnica, económica y financiera para que tengamos la certeza correspondiente de cuál es el camino que hay que seguir”, sostuvo.

En relación al decreto que da por finalizada la concesión, la funcionaria remarcó que tanto la legislación provincial como el contrato original establecían un plazo de 25 años, que venció en 2022. Señaló además que, si bien la cooperativa solicitó una prórroga del contrato 18 meses antes, ese pedido nunca fue respondido por la gestión municipal anterior.

En ese punto, Landívar sostuvo que en el derecho administrativo bonaerense no existe la figura de prórroga automática por silencio administrativo del Estado. “Las prórrogas tienen que ser otorgadas por actos administrativos”, afirmó y aclaró: “En el contrato si está estipulada una prórroga automática de 3 años pero ese plazo venció en octubre del año pasado”.

Como antecedente, la jefa de Gabinete mencionó el caso de la concesión del servicio de agua en Olavarría, donde la prórroga fue solicitada con anticipación, otorgada mediante decreto del Ejecutivo anterior y luego convalidado por el Concejo Deliberante. En cambio, en el servicio eléctrico “ese acto administrativo nunca existió”.

Evaluación integral y posibles escenarios

Desde el Ejecutivo aseguraron que se está llevando adelante un análisis integral de la situación. “Se está evaluando legal, técnica, económica y financieramente con técnicos específicos la continuidad porque se trata de un servicio esencial”, remarcó Landívar.

En caso de avanzar hacia un nuevo contrato, la jefa de Gabinete anticipó que se evalúan alternativas para que el Municipio cuente con mayores herramientas de control sobre la prestación del servicio.

Por su parte, Verónica Martel ratificó que el Ejecutivo es el poder concedente y que debe expedirse mediante un acto administrativo, que luego debe ser convalidado por el Concejo Deliberante. “No puede ser el legislativo el que se arrogue la facultad de generar un contrato de concesión”, subrayó.

La comisión, creada mediante el Decreto N° 148/25, tiene como objetivo recabar información y dictaminar sobre el estado actual de la concesión del servicio eléctrico en el distrito.

Está presidida por Federico Aguilera y tiene como secretaria a Lucía Palacios. También la integran Belén Abraham, Gastón Sarachu, Marcelo Petehs, Hilario Galli, Francisco González y Nicolás Zampini, respetando la representación proporcional de los distintos bloques políticos.