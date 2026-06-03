A horas de la 11ª marcha Ni Una Menos, la abogada Natasha Tergiano advirtió sobre el preocupante retroceso institucional y el desmantelamiento de políticas públicas que antes protegían a las víctimas de violencia de género. Asimismo, expuso el grave escenario de Argentina, donde "cada 31 horas un hombre se convierte en femicida".

Lo hizo en diálogo con Carlos Monges en el programa Contacto, convocada para hablar de la temática en la cual se especializa de cara a un nuevo 3J, que este año y por estos días encuentra a la sociedad consternada por los femicidios de las menores Agostina Vega y Dulce Candia.

"Te diría que estamos en el peor momento, por una cuestión política, porque estamos inmersos en un contexto en donde se está tratando de silenciar a las mujeres nuevamente. Sigue siendo un sistema muy machista en donde cuesta creerle a la víctima... el sistema hoy en día no nos está acompañando" afirmó la especialista en género y niñez.

Asimismo, Targiano reflexionó "ojalá que sea un punto de inflexión... que la gente tome conciencia que sea un llamado a la reflexión desde el ámbito familiar. Todos fuimos criados en un sistema machista y tenemos algo muy internalizado que cambiar, eso lo veo difícil. No solo cuidar a las nenas o enseñarles a cuidarse sino también a todo en general... que las escuelas también incorporen la temática de género".

Este miércoles Olavarría marchará desde las 18 horas al grito de “Ni una menos, vivas nos queremos”. La concentración será a las 17 en el Paseo Jesús Mendía.