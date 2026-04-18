Sábado inestable en la ciudad con lluvias y tormentas hacia la noche

El sábado en Olavarría presentará un marcado cambio en las condiciones del tiempo a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nublado y con condiciones relativamente estables, aunque ya anticipando un escenario que irá desmejorando.

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, hacia la tarde comenzarán a desarrollarse tormentas aisladas en la región, mientras que por la noche se prevé una intensificación de los fenómenos.

En este sentido, rige un alerta amarilla por tormentas para el tramo nocturno (entre las 18:00 y las 24:00). El área podría ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y la posible caída de granizo.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 15°C y una máxima de 25°C. El viento soplará inicialmente desde el sudoeste, rotando luego hacia el este.