Liga Provincial: Pueblo Nuevo no pudo en el Manolio

Pueblo Nuevo completó la 2° fecha en la Liga Provincial que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y fue con nueva derrota.

El “Lobo” cayó 91 a 93 ante Kimberley en su estreno como local y sumó su segunda derrota en el certamen provincial. Franco Dupin con 31 puntos fue el goleador del partido.

Al igual que sucediera una semana atrás, el equipo de Olavarría volvió a caer en el Provincial en un duelo de altísimo goleo que se definió con el tiro del final.

Tal vez otra hubiera sido la historia si Conte hubiera anotado el doble para mandar la historia al suplementario, pero no fue así y la reacción olavarriense no fue suficiente para conocer el triunfo.

En un duelo de trámite parejo, los marplatenses fueron más efectivos, controlaron la gran parte del juego y dominaron el resultado a pesar de la reacción de los dirigidos por Cristian Sánchez.

Una quincena de puntos logró descontar el “Albiverde” en dos oportunidades, en el comienzo fue todo del “Dragón” y recién en la detención obligada, reaccionó el local.

Igual situación tuvo el inicio del tercer parcial, donde Pueblo Nuevo pasó al frente por la mínima, pero un parcial de 19 a 3 para la visita necesitó de otro freno desde el banco que volvió a hacer efecto y encabezó la reacción.

No tuvo el tiempo suficiente, pero aparecieron los triples y los recuperos para ilusionarse con la heroica y conocer la victoria, pero terminó siendo una nueva caída para Pueblo Nuevo en la competencia provincial.

Síntesis Pueblo Nuevo – Kimberley:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Rincón. J. y Reyes, A.

Pueblo Nuevo (91): Menon (14), Dupin (31), Lorenzo (2), Vázquez (28), Alberca (4) -FI- Alonso (3), Luján (0), Conte (9). DT- Cristian Sánchez

Kimberley (93): Quintana (22), Genga (10), Cabrera (29), Mayorca (13), Begue (5) -FI- García (2), Del Valle (0), Leal (10), Gómez Serrano (2). DT- Mateo González Simaz

Parciales: 24 – 33; 42 – 43; 63 – 71 y 91 – 93