Liga Federal: Estudiantes no levanta y volvió a perder

En la noche de este viernes, Estudiantes volvió a perder como visitante en la tercera categoría del básquet nacional y llegó a su quinta derrota dentro de la Conferencia Sudeste A.

El “Bataraz” perdió como visitante por 85 a 66 ante All Boys y sumó su cuarta derrota consecutiva en la Liga Federal y no logra revertir su presente. Juan Ignacio Bellozas fue el goleador con 20 puntos.

En un encuentro que fue parejo durante gran parte de su desarrollo, pero que se quebró en el último cuarto donde el equipo de Olavarría pecó por su poca efectividad.

El primer parcial mostró una marcada paridad donde ninguno de los dos equipos logró despegarse en el marcador y, al cierre del cuarto, el local se fue en ventaja por la mínima.

En el segundo cuarto, el elenco pampeano tomó la iniciativa y sacó una diferencia que llegó a ser de ocho puntos hasta que el “Bata” reaccionó e igualó las acciones en 36 antes del descanso largo.

Tras el entretiempo, Estudiantes logró una leve brecha de diferencia con varias conversiones de tres puntos, pero los pampeanos pasaron al frente antes de llegar a los últimos 10 minutos donde mostraron toda su supremacía y aprovecharon la poca efectividad “albinegra”.

El quiebre del partido llegó en el inicio del último cuarto con los locales convirtiendo en cada ofensiva y los olavarrienses con más de 5 minutos de sequía que se volvieron irremontables para volver a perder en condición de visitante.

Síntesis All Boys – Estudiantes:

Estadio: All Boys

Árbitros: Dingiandi, J. y Brito, M.

All Boys (85): Torres (8), Zalabardo (17), Herrero (12), Dasso (4), Sánchez (15) -FI- Bellozas (20), Gil (0), Ingrassia (7), Manis (0), Bonino (2). DT- Ezequiel Santiago Medina

Estudiantes (66): Rincón (8), Murias (2), Arese (13), Maretto (12), Molina (5) -FI- Piccinelli (11), Mariano (0), Silveyra (2), Marín (0), Framiñan (13). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 20 – 19; 36 – 36; 52 – 49 y 85 – 66