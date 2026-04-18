Básquet Local: más festejos locales en la 1° fecha

El torneo anual organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División jugó dos nuevos partidos de la fecha inaugural.

La fecha que había iniciado con festejo "Chaira" en el Parque Olavarría dejó amplios triunfos para Estudiantes y Sport Club Trinitarios en condición de local, en tanto que uno de los cruces fue suspendido por la rotura de un reloj de 24 en el Amadeo Bellingeri.

Los resultados:

Sport Club Trinitarios 75 – 57 Deportivo Argentino

Estudiantes 78 – 49 Ferro

El Fortín – Chacarita (suspendido)