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 - 18 de Abril de 2026 | 00:17

Básquet Local: más festejos locales en la 1° fecha

En la noche del viernes se jugaron dos nuevos partidos de la fecha inaugural del Torneo Oficial de Primera División y fue con victorias para Estudiantes y Sport Club Trinitarios.

Foto: prensa CAE

El torneo anual organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División jugó dos nuevos partidos de la fecha inaugural.

 

La fecha que había iniciado con festejo "Chaira" en el Parque Olavarría dejó amplios triunfos para Estudiantes y Sport Club Trinitarios en condición de local, en tanto que uno de los cruces fue suspendido por la rotura de un reloj de 24 en el Amadeo Bellingeri.

 

Los resultados: 

Sport Club Trinitarios 75 – 57 Deportivo Argentino

Estudiantes 78 – 49 Ferro

El Fortín – Chacarita (suspendido)

 

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