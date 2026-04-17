Nehuén Erripa es bicampeón argentino de contrarreloj

En Río Cuarto, y tras su destacada actuación en la Doble Bragado, el ciclista olavarriense se consagró campeón argentino con un dominio total en la categoría Sub23.

Nehuén Erripa volvió a demostrar que atraviesa un momento excepcional y se consagró bicampeón argentino de contrarreloj individual en la categoría Sub23.

El olavarriense brilló en el autódromo de Río Cuarto donde se lleva a cabo el Campeonato Argentino de Ruta y Pista. Dominó la prueba de principio a fin y se quedó con el primer puesto con una actuación contundente con más de un minuto de ventaja ante su inmediato perseguidor.

En una carrera de casi 30 kilómetros, el ciclista de Aspen Bici registró un tiempo de 35 minutos y 21 segundos y fue escoltado por Santiago Gruñeiro y Lisandro Bravo.