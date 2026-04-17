Bochas: hay una nueva cancha sintética y más fechas de los Oficiales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con sus Torneos Oficiales de Tríos en Damas y Caballeros y también en el Infanto-Juvenil, pero la nota de la semana fue la inauguración de la 11° cancha sintética en la Ciudad.

El Club Sierra Chica estrenó su cancha sintética en un emotivo acto que estuvo encabezada por el presidente de la entidad, Juan Manuel Villar. La ceremonia también contó con la presencia de Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría; José Maceo, presidente de la Unión de Clubes, Edgardo Dobler, mandamás de la Asociación de Bochas y un gran marco de público.

Por otro lado, en los diferentes escenarios locales continuaron los Torneos Oficiales y el Infanto-Juvenil.

Los resultados:

Damas:

7° fecha

El Fortín A 15 – 3 Loma Negra B

El Fortín B 7 – 15 Hinojo

Pueblo Nuevo A 15 – 7 Loma Negra A

Pueblo Nuevo B 2 – 15 Fortín Tradicionalista A

Álvaro Barros 1 – 15 Fortín Tradicionalista B

Infanto-Juvenil

Sub12:

3° fecha

Hinojo A 12 – 4 Loma Negra

Pueblo Nuevo 12 – 7 Hinojo B

Sub15:

2° fecha

Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre) 12 – 5 Álvaro Barros (Raiquen Arce)

Hinojo (Juan Passarini) 12 – 7 Loma Negra (Ariel González) 7

Libre: Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque)