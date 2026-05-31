Básquet Local: en Pehuajó, ganó Deportivo Argentino

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo nuevo festejo para Deportivo Argentino en la continuidad de la 6° fecha.

Deportivo Argentino venció 75 a 62 a Pueblo Nuevo en Pehuajó y sigue haciendo valer su localía donde sumó dos de sus tres festejos en el certamen olavarriense.

El goleador del parido fue Tomás González con 23 puntos en el elenco ganador que aprovechó un buen arranque donde sacó una veintena de puntos de ventaja y luego se encargó de controlar la diferencia y el tiempo a su favor a pesar de la reacción del “Lobo”.

Síntesis Deportivo Argentino – Pueblo Nuevo:

Estadio: Argentino

Árbitros:

Deportivo Argentino (75): Pallero (19), González (23), Arri Eichler (10), Campaña (8), Dominici (8) -FI- Formiconi (4), Gelvez (0), Maffioli (3). DT- Diego Viñalez

Pueblo Nuevo (62): Barsi (5), Menon (8), Alonso (3), Vázquez (15), Dupon (11) -FI- Carballo (5), Conte (7), Sánchez (0), Alberca (8). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 27 – 9; 41 – 24; 59 – 50 – 75 – 62