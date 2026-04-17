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 - 17 de Abril de 2026 | 20:00

Bochas: Notararigo, nuevamente, entre los mejores de la Provincia

El pasado fin de semana, Juan Pablo Notararigo completó una nueva presentación en el Torneo Provincial de Primera Categoría y nuevamente finalizó entre los mejores.

Juan Pablo Notararigo representó a la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” en el Partido de La Costa donde se reunieron los mejores jugadores de la Provincia y fue con caída en semifinales para el representante local.

 

El olavarriense, dirigido técnicamente por Martín Orradre, ganó su zona luego de dos victorias ante Rodrigo Abraldes por 12 a 8 y a Lautaro Pérez por 12 a 6.

 

En la instancia de Play-Off, se impuso a Maximiliano Dietzel de Coronel Suarez por 12 a 10 en la primera llave y luego sucumbió ante Agustín Serucelli, representante local y flamante bicampeón, por 12 a 2.

 

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