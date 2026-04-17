Bochas: Notararigo, nuevamente, entre los mejores de la Provincia

Juan Pablo Notararigo representó a la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” en el Partido de La Costa donde se reunieron los mejores jugadores de la Provincia y fue con caída en semifinales para el representante local.

El olavarriense, dirigido técnicamente por Martín Orradre, ganó su zona luego de dos victorias ante Rodrigo Abraldes por 12 a 8 y a Lautaro Pérez por 12 a 6.

En la instancia de Play-Off, se impuso a Maximiliano Dietzel de Coronel Suarez por 12 a 10 en la primera llave y luego sucumbió ante Agustín Serucelli, representante local y flamante bicampeón, por 12 a 2.