Triple de Sansimoni para el boleto a Cuartos de Final de OTC

Oberá Tenis Club logró un triunfo agónico frente a Peñarol con un triple del base de Olavarría que dejó al equipo misionero entre los cuatro primeros y con el pase a Cuartos de Final en la máxima categoría del básquet nacional.

OTC se impuso a Peñarol en condición de local por 84 a 81 con un triple de Bruno Sansimoni que se hizo cargo de la última pelota y con 15 segundos en el tablero, hizo explotar el Derna.

El representante misionero sacó adelante un partido clave para sus aspiraciones. Cuando todo iba encaminado para ganar con mayor tranquilidad, Peñarol hizo un gran segundo tiempo, y hasta pasó al frente en el cuarto definitorio, pero el olavarriense fue clave para la victoria y clasificación.

Sansimoni terminó el partido con 15 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 1 recupero en 22:53 minutos y Agustín Brocal sumó 31:24 minutos con 14 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperos y 1 tapa.

El triple del triunfo: