“Hay una clara decisión de destruir la Educación Universitaria”

En la mañana de este viernes 17 de abril, la presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Belén Vergel, y el concejal Francisco González visitaron la Facultad de Ciencias de la Salud, en el marco del reciente anuncio de la paralización de las obras en la unidad académica por parte del Gobierno Nacional.

Allí fueron recibidos por Gustavo Otegui, decano de la alta casa de estudios, quien les brindó un recorrido por las obras que se encuentran inconclusas y les contó cómo está funcionando actualmente la FCS que tiene una matrícula cada vez más grande y sus estudiantes y docentes no pueden estudiar y trabajar en las condiciones en las cuales deberían.

Al respecto, Vergel expresó que “estamos muy preocupados ante la falta de prioridad para finalizar una obra tan fundamental, no solamente para la comunidad educativa sino para toda la sociedad. Las demoras hacen que no haya buena calidad educativa y no permite que el sector de salud siga creciendo en la ciudad y en la zona, ya que hay un alto porcentaje de estudiantes que son de la región”.

Y sostuvo: “Anhelamos que lo antes posible se solucione esta situación y que la Universidad y la Educación vuelva a ser prioridad de cualquier gobierno”.

Por su parte, el edil González manifestó que “nos acercamos con preocupación a la Facultad de Ciencias de la Salud, donde fuimos muy bien recibidos por su decano, para conocer la situación luego del anuncio de la paralización de las obras en la unidad académica y nos fuimos mucho más preocupados por lo que observamos de lo poco que falta para finalizar algunas de las aulas y que los estudiantes puedan tener sus clases en condiciones. El decano Otegui nos hizo un repaso de los montos que faltan, que la verdad que no son significativos para un presupuesto nacional para terminar la totalidad de la obra”.

En esta misma línea, señaló que “lo que más preocupa es la intención de este Gobierno de destruir la Universidad Pública, dejar de invertir en ella es dejar de invertir en Educación y en Salud. Nos quejamos de que faltan médicos en el Hospital, pero no se invierte en la educación de nuevos profesionales”.

Y cerró: “Es sumamente angustiante cómo tienen que llevar adelante el funcionamiento de la institución, cuentan con todo nuestro apoyo para seguir luchando y seguir pidiendo por la finalización de la obra”.

Desde el bloque de concejales de la UCR, se va a presentar en el HCD un Proyecto de Comunicación manifestando su preocupación por la paralización de la obra en la Facultad de Ciencias de la Salud.