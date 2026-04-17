Liga Federal: Estudiantes buscará ganar en Santa Rosa

Estudiantes tiene todo listo para enfrentar a All Boys en una nueva fecha de la Conferencia Sudeste A de la tercera categoría del básquet nacional.

El “Bata” que aún no ganó en condición de visitante va en búsqueda de ese logro desde las 21:00 de este viernes cuando enfrente a All Boys.

Luego de una semana intensa de entrenamientos, ajustando detalles y fortaleciendo el funcionamiento colectivo, el equipo partió en la tarde del jueves a la provincia de La Pampa.

Mateo Rincón, Ignacio Murias, Francisco Bahl, Mateo Framiñan, Luca Marín, Federico Silveyra, Facundo Mariano, Franco Piccinelli, Santiago Arese, Adriano Maretto, Segundo Elizaga, Mateo Neuville y Elías Molina componen la nómina de jugadores “albinegros”.

Las acciones serán controladas por Juan Martín Dingiandi y Mauro Brito.