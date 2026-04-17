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 - 17 de Abril de 2026 | 11:58

Liga Federal: Estudiantes buscará ganar en Santa Rosa

Este viernes, Estudiantes se presentará en Santa Rosa en un nuevo desafío por la Liga Federal con las expectativas intactas de sumar su primer triunfo como visitante.

Foto: prensa CAE

Estudiantes tiene todo listo para enfrentar a All Boys en una nueva fecha de la Conferencia Sudeste A de la tercera categoría del básquet nacional.

 

El “Bata” que aún no ganó en condición de visitante va en búsqueda de ese logro desde las 21:00 de este viernes cuando enfrente a All Boys.

 

Luego de una semana intensa de entrenamientos, ajustando detalles y fortaleciendo el funcionamiento colectivo, el equipo partió en la tarde del jueves a la provincia de La Pampa.

 

Mateo Rincón, Ignacio Murias, Francisco Bahl, Mateo Framiñan, Luca Marín, Federico Silveyra, Facundo Mariano, Franco Piccinelli, Santiago Arese, Adriano Maretto, Segundo Elizaga, Mateo Neuville y Elías Molina componen la nómina de jugadores “albinegros”.

 

Las acciones serán controladas por Juan Martín Dingiandi y Mauro Brito.

 

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