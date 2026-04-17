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 - 17 de Abril de 2026 | 10:25

Un utilitario se despistó y volcó en la Ruta 3

El siniestro se produjo este viernes en horas de la mañana entre Azul y la localidad de Cacharí. En el vehículo, perteneciente a una empresa de repartos, circulaba un hombre que resultó herido.

 

Un utilitario Renault Kangoo de la empresa OCASA volcó esta mañana en el km 270 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Azul.

 

 

El vehículo era conducido por Gonzalo Contreras, quien fue trasladado al Hospital Pintos con múltiples golpes, aunque se encontraba consciente.

 

 

Por causas que se investigan, el rodado despistó y terminó volcando sobre la banquina. Según se informó, las condiciones del camino eran óptimas al momento del hecho.

 

 

En el lugar trabajaron efectivos de Vial Azul, Bomberos y servicios de emergencia. La circulación no se vio interrumpida.

 

 

 

 

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