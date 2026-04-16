Torneo Interligas: el Superclásico organizó la 8° fecha

El certamen que organizan en conjuntos las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida jugará la 8° fecha el venidero fin de semana.

Habrá ocho encuentros en la sede de la Liga de Olavarría, con lo cual la actividad comenzará el viernes, seguirá el sábado y se completará el domingo sin superponerse con una nueva edición del River vs Boca de la Liga Profesional.

Con El Fortín y Balonpié como únicos equipos clasificados, los duelos de la 8° fecha serán claves para empezar a definir posiciones.

En Laprida se jugarán dos partidos y habrá tres en Azul e igual cantidad en Bolívar.

La programación

Zona “A”

Viernes:

21:00 hs.: Loma Negra vs. Espigas

Domingo:

11:00 hs.: Balonpié vs. Colonias y Cerros

13:30 hs.: Boca vs. Cemento Armado

14:30 hs.: Independiente vs. Alumni

Zona “B”Domingo:

14:00 hs.: San Martín vs. Barracas

14:15 hs.: Hinojo vs. Jorge Newbery

15:00 hs.: Vélez vs. Racing -sin visitantes-

15:30 hs.: Sportivo Piazza vs. Juventud

Zona “C”

Domingo:

12:30 hs.: Bancario vs. Ferro

13:00 hs.: Sierra Chica vs Urdampilleta

14:00 hs.: El Fortín vs. Casariego

15:00 hs.: Lilán vs. Ingeniero Newbery

Zona “D”

Sábado:

19:00 hs.: Estudiantes vs. Bull Dog

Domingo:

12:00 hs.: Embajadores vs. Racing (L)

14:00 hs.: Platense vs. Empleados

15:00 hs.: Municipales vs. Pirovano