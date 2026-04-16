Torneo Interligas: el Superclásico organizó la 8° fecha

El certamen que organizan en conjuntos las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida jugará la 8° fecha el venidero fin de semana.
Habrá ocho encuentros en la sede de la Liga de Olavarría, con lo cual la actividad comenzará el viernes, seguirá el sábado y se completará el domingo sin superponerse con una nueva edición del River vs Boca de la Liga Profesional.
Con El Fortín y Balonpié como únicos equipos clasificados, los duelos de la 8° fecha serán claves para empezar a definir posiciones.
En Laprida se jugarán dos partidos y habrá tres en Azul e igual cantidad en Bolívar.
La programación
Zona “A”
Viernes:
21:00 hs.: Loma Negra vs. Espigas
Domingo:
11:00 hs.: Balonpié vs. Colonias y Cerros
13:30 hs.: Boca vs. Cemento Armado
14:30 hs.: Independiente vs. Alumni
Zona “B”Domingo:
14:00 hs.: San Martín vs. Barracas
14:15 hs.: Hinojo vs. Jorge Newbery
15:00 hs.: Vélez vs. Racing -sin visitantes-
15:30 hs.: Sportivo Piazza vs. Juventud
Zona “C”
Domingo:
12:30 hs.: Bancario vs. Ferro
13:00 hs.: Sierra Chica vs Urdampilleta
14:00 hs.: El Fortín vs. Casariego
15:00 hs.: Lilán vs. Ingeniero Newbery
Zona “D”
Sábado:
19:00 hs.: Estudiantes vs. Bull Dog
Domingo:
12:00 hs.: Embajadores vs. Racing (L)
14:00 hs.: Platense vs. Empleados
15:00 hs.: Municipales vs. Pirovano