Juegos Bonaerenses: abrió la inscripción

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría comunicó que se encuentra abierta la inscripción para participar de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses 2026.

El periodo de inscripción incluye a deportistas interesados en participar en las categorías Juveniles, Personas con Discapacidad y Personas Mayores.

En las categorías Juveniles y Personas con Discapacidad podrán anotarse de manera online y en Personas Mayores de 60 años podrán acercarse hasta la sede de la Dirección de Deportes, ubicada en Av. Del Valle 3549, de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

Se recomienda a las personas interesadas concurrir con los datos para la inscripción como así también los datos de las o los compañeros en las disciplinas (nombre y apellido completo, DNI, fecha de nacimiento, edad, dirección y teléfono).

La edición 2026 comprende las siguientes disciplinas para personas mayores:

Disciplinas en equipo

Coreografía Pop

New Com

Disciplinas individuales

Ajedrez

Chin Chon

Damas

Natación

Pesca

Sapo

Taba

Tenis de Mesa.

Bonaerenses en Carrera

Burako

Lotería

Disciplinas por parejas

Fútbol Tenis

Pádel

Orientación

Bochas

Caminata

Escoba de Quince

Mus

Pentatlón

Tenis

Truco

Pelota

Tejo Mixto-Femenino-Masculino

Disciplinas intergeneracional

Bochas

Fútbol Tenis

Orientación

Tejo

Sapo

Truco

Fuente: Prensa Municipal