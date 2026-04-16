Juegos Bonaerenses: abrió la inscripción

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría comunicó que se encuentra abierta la inscripción para participar de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses 2026.
El periodo de inscripción incluye a deportistas interesados en participar en las categorías Juveniles, Personas con Discapacidad y Personas Mayores.
En las categorías Juveniles y Personas con Discapacidad podrán anotarse de manera online y en Personas Mayores de 60 años podrán acercarse hasta la sede de la Dirección de Deportes, ubicada en Av. Del Valle 3549, de lunes a viernes de 9 a 12 horas.
Se recomienda a las personas interesadas concurrir con los datos para la inscripción como así también los datos de las o los compañeros en las disciplinas (nombre y apellido completo, DNI, fecha de nacimiento, edad, dirección y teléfono).
La edición 2026 comprende las siguientes disciplinas para personas mayores:
Disciplinas en equipo
Coreografía Pop
New Com
Disciplinas individuales
Ajedrez
Chin Chon
Damas
Natación
Pesca
Sapo
Taba
Tenis de Mesa.
Bonaerenses en Carrera
Burako
Lotería
Disciplinas por parejas
Fútbol Tenis
Pádel
Orientación
Bochas
Caminata
Escoba de Quince
Mus
Pentatlón
Tenis
Truco
Pelota
Tejo Mixto-Femenino-Masculino
Disciplinas intergeneracional
Bochas
Fútbol Tenis
Orientación
Tejo
Sapo
Truco
Fuente: Prensa Municipal