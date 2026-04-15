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 - 15 de Abril de 2026 | 10:28

El PAMI pagó este martes a la noche al Nivel 2 de atención

Médicos especialistas, enrolados en el Nivel 2 de atención del PAMI, recibieron este martes en horas de la noche depósitos atrasados por parte de la obra social de jubilados y pensionados.

 

El trámite, que se hizo por afuera de la agencia local, fue confirmado por una serie de especialistas a este medio este miércoles en horas de la mañana.

 

El Nivel 2 de atención de PAMI es el segundo escalón del sistema de salud que brinda atención médica especializada, hospitalización y urgencias a pacientes derivados por el médico de cabecera (primer nivel).

 

Incluye consultas con especialistas, internación aguda, diagnóstico por imágenes, laboratorio de mayor complejidad y rehabilitación.

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