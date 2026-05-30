Jornada de Puertas Abiertas en el Regimiento durante la Semana de Mayo

En el marco de las celebraciones por la Semana de Mayo, el Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz”, en coordinación con la Jefatura Distrital de Educación, llevó adelante una Jornada de Puertas Abiertas los días 26, 27 y 28 de mayo en la ciudad de Olavarría.

La iniciativa convocó a numerosas instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

Participaron la Escuela Secundaria Nº 17 de Sierra Chica, la Escuela Secundaria Nº 12, el CEC 801, las Escuelas Primarias Nº 1, 4, 22, 32, 52, 59 y 63, el EPS Nº 3, el CEC Nº 803 de Sierra Chica, el Jardín de Infantes Nº 922, además de Centros de Día de Adolescentes de la Municipalidad y el Programa Envión.

Durante las jornadas, los visitantes fueron recibidos por personal del Regimiento, que les entregó escarapelas como parte de las actividades conmemorativas. Luego, realizaron recorridos guiados por el museo, la Plaza de Armas, los stands de vehículos y distintos espacios históricos vinculados a los cuarteles de Olavarría.

La propuesta también incluyó actividades recreativas en pistas de obstáculos, una misa en la capilla del Regimiento y una tradicional chocolatada acompañada de tortas fritas en el comedor de soldados.

Cada jornada culminó con una exhibición y recorrido de vehículos militares, tanto blindados como a rueda, en la Plaza de Armas, permitiendo a los asistentes conocer de cerca parte del equipamiento y la historia de la unidad militar.