Charla sobre manejo del arbolado público y buenas prácticas de poda

El Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, invita a participar de una charla abierta a toda la comunidad sobre manejo del arbolado público y buenas prácticas de poda.

La jornada se realizará este viernes 17 de abril a las 18 horas, en el Salón Rivadavia y está orientada al público en general, a profesionales que se desempeñen en la temática y a empresas proveedoras de la Municipalidad de Olavarría.

Durante el encuentro se realizará un abordaje del arbolado urbano y de una de las intervenciones más frecuentes que es la poda, con la idea dar visibilidad a este tema que causa muchos perjuicios en el arbolado cuando no es intervenido correctamente o está hecho sin criterio técnico.

El árbol correcto en el lugar correcto no debería requerir intervenciones a excepción de algo puntual, y en esto hace hincapié la ordenanza vigente en nuestra ciudad en materia de arbolado público (Ordenanza Municipal N° 5455/24).

Cabe recordar que a lo largo del 2025 se realizaron campañas de difusión sobre esta ordenanza para que los ciudadanos conozcan su alcance, y durante el corriente año se prevé comenzar a realizar controles y aplicar las sanciones correspondientes.

Un tema fundamental que establece la normativa es la poda y otras intervenciones sobre el arbolado, estableciendo la prohibición de la mutilación, tala y extracción, como así también cualquier acción que pueda infringir algún daño a los ejemplares que componen el patrimonio forestal del Partido de Olavarría.

Cabe destacar que la propuesta surge de la mesa de trabajo conjunta de arbolado urbano integrada por el Municipio, INTA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires.

Aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente formulario.