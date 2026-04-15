La lluvia produjo graves consecuencias en Suárez

Un martes complicado vivió la comunidad de Coronel Suárez cuando, a partir de las lluvias de esta jornada, varias calles quedaron inundadas y los servidores públicos debieron actuar en diversos puntos de la ciudad.

En la ciudad cabecera se registraron 90 milímetros en pocos minutos y, para las 22, el acumulado ya superaba los 100mm.

Hasta la medianoche del martes, toda la región se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, de acuerdo a lo informado desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Por otro lado, se explicó que los Bomberos Voluntarios suarenses debieron llevar a cabo algunas salidas, por personas que habían quedado atrapadas dentro de vehículos en la vía pública y también por canaletas tapadas que provocaban que el agua ingresase dentro de los hogares. (con información de Noticias Tornquist y La Nueva Radio Suárez)