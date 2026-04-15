Llovieron casi 60 milímetros en unas pocas horas

En unas pocas horas se descargaron 55.5 milímetros sobre la Ciudad, según el registro del pluviómetro ubicado en la Estación Meteorológica del aeródromo de Olavarría.

La lluvia comenzó alrededor de las 22 y esta marca es hasta las 6 de la mañana. Para el resto del día el pronóstico indica nublado por la mañana, probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y chaparrones por la noche con una máxima esperable de 25 grados.

Para este jueves se aguardan temperaturas entre 16 y 24 grados, chaparrones en la madrugada y entre parcial y mayormente nublado el resto de la jornada.

No hay expectativas de lluvias para viernes y sábado, con marcas térmicas que andarán entre los 14 / 23 grados y 15 /24 grados respectivamente, mientras que el domingo amanecería con chaparrones -que se prolongarían en la mañana- y una temperatura que oscilaría entre 14 y 20 grados.