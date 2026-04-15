Se celebra este miércoles 15 el Día del Alemán del Volga

En el marco de la conmemoración del Día del Alemán del Volga, que se celebra cada 15 de abril, los pueblos colonos del Partido de Olavarría llevan adelante una serie de actividades abiertas a la comunidad, con el objetivo de poner en valor la historia, la identidad y el legado cultural de los descendientes de alemanes del Volga en nuestra región; que se expresa en costumbres, gastronomía, idioma y valores transmitidos de generación en generación.

Bajo el lema “Camino a los 150 años: un pueblo, una historia y 150 años que dejaron huella”, se desarrolló este miércoles una intervención especial en el Museo, pensada como una actividad al paso, que invita a vecinos y visitantes a reflexionar sobre la historia y el patrimonio de la comunidad.

En tanto, el próximo sábado 18 de abril desde las 15 horas se realizará el encuentro “Cuentos y anécdotas”, en conmemoración de la fecha, en articulación con la Asociación Amigos del Museo de Colonia San Miguel. La propuesta busca recuperar relatos, memorias y vivencias que forman parte del acervo cultural de la localidad. Se invita a la comunidad a acercarse con el mate para compartir la tarde. Las Amigas del Museo realizarán recetas tradicionales.

Las actividades son libres y gratuitas y están destinadas a todo público.

Este tipo de iniciativas forma parte del camino hacia los 150 años de las Colonias, reafirmando el compromiso con la preservación y difusión de la historia local.