Realizarán un operativo de bloqueo por un caso sospechoso de Sarampión

El Municipio informó que este jueves 16 se llevará a cabo un operativo de bloqueo a partir de la detección de un caso sospechoso de sarampión.

El dispositivo se realizará a partir de las 10:30, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiología, Centro de Inmunizaciones Banco de Leche y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

Tendrá como objetivo la zona comprendida por las calles Pourtalé, avenida Ituzaingó, José Luis Torres y Sargento Cabral.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se llevará a cabo el control de síntomas de las personas, como así también de esquemas de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento.

Se solicita a la población tener libreta sanitaria a mano y que el personal estará debidamente identificado.