Entregaron unos 500 kits de semillas

En los últimos días se concretó la entrega de casi 500 kits de semillas para la temporada otoño/invierno.

El Plan es impulsado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, ante la decisión del Gobierno Nacional de abandonar el Programa Pro Huerta que era desplegado a través del INTA.

Se trata de un programa que también pone el foco en la cercanía con la comunidad. En ese sentido, tras un período de inscripción que se prolongó durante varias semanas y que generó un importante interés de los olavarrienses, se diagramó un operativo de entrega que tuvo como punto de encuentro Servicios Territoriales y Nidos que se encuentran ubicados en distintos puntos de la ciudad.

La entrega fue pautada a partir de un trabajo previo que incluyó la geolocalización de las personas anotadas, para poder convocarlas en sitios municipales cercanos a sus domicilios.

Fue así que durante los últimos días se lo pudo implementar en el Servicio Territorial 1, en el Nido del barrio Villa Magdalena, en el Servicio Territorial 4, en el Nido del barrio El Progreso, el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” y en las localidades, a través de las respectivas delegaciones.

Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario se indicó que este programa municipal tiene por objetivo fomentar y acompañar en la producción de huertas agroecológicas como práctica autosustentable. Vale destacar, por último, que además de la entrega se realizará también un acompañamiento a los inscriptos para el desarrollo de sus huertas domiciliarias.