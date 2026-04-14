Liga Federal: muestra de carácter "Chaira" para volver al triunfo

Racing se reencontró con el triunfo en la tercera categoría del básquet nacional al derrotar a Independiente en el Parque Olavarría.

El "Chaira" derrotó a Independiente por 67 a 62 y sumó su segundo triunfo en la Conferencia Sudeste A. Matías Sesto fue el goleador de la noche con 21 puntos.

Muestra de carácter mostró el equipo dirigido por Matías Orlando que, aún sin jugar bien, logró remontar dos veces una quincena de puntos y con el aliento de su gente como fondo, revirtió el resultado en el último parcial.

En un duelo de tan bajo goleo (lo que necesita Racing, para aspirar ganar), un inició con 14 puntos en desventaja parecía sentenciar de forma temprana la historia, pero el local reaccionó después de la detención obligada y emparejó las acciones antes del final.

El segundo parcial inició de igual forma, nuevamente el “Rojinegro” con la iniciativa y la eficacia goleadora para volver a alejarse ante un elenco racinguista al que le costó la generación de juego y llegar al gol.

Tras el descanso largo, se vieron los mejores momentos de básquet porque intercambiaron conversión por conversión en el tercero y eso ilusionó al equipo de Olavarría que comenzó a achicar la diferencia y a su público que volvió a decir presente por tercera vez en la semana.

Ya en los últimos 10 minutos, fue todo local. Pasó por primera vez al frente en los minutos iniciales y no permitió nunca la reacción del tandilense y que terminó pagando caro no llegar a la decena de puntos en el periodo final.

Sesto con su aporte goleador, Risso que mostró su mejor momento ayudando a sus compañeros -tanto distribuyendo como defendiendo-, Delgado con gran desgaste en su propio aro y la aparición clave de Besmalinovich para encabezar una de las remontadas, terminaron por asegurar la victoria en un juego que finalizó con algunos altercados que no pasaron a mayores y solo sirvieron para decorar el resultado desde la línea de tiro libre.

Síntesis Racing – Independiente:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Chantiri, A. y Vizcaíno, A.

Racing (67): Risso (11); Dupin (0), Yaben (10), Delgado (13), Sesto (21) -FI- Larregina (1), Besmalinovich (11), Cuarillero (0). DT- Matías Orlando

Independiente (62): Rodríguez (9), Arca (18), Cordeiro (20), Weisbeck (2), Yarza (3) -FI- Drysdale (0), Beltramella (0), Gutkin (5), Lasarte (5). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 15-20; 27-39; 48-53 y 67-62