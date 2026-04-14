Numerosa actuación local en la “Patagonia Run”

Entre el 8 y el 12 de abril, en San Martín de los Andes tuvo lugar la 16° edición de la “Patagonia Run” uno de los eventos de Trail running emblemáticos del país y fue con presencia olavarriense.

La competencia, que ya es un clásico del trail sudamericano, tuvo su punto neurálgico en el Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña IV, desde donde partieron todas las largadas, mientras que la emblemática plaza central de la ciudad fue el punto de arribo para todas las distancias.

La Patagonia Run volvió a ofrecer un menú de distancias para todos los niveles, desde los explosivos 10K hasta las desafiantes 100 millas. Además, por segundo año consecutivo, los 42K otorgaron clasificación directa a la prestigiosa Sierre-Zinal, en los Alpes suizos.

En lo que respecta a la actuación local, Mauricio Durán y Sebastián Tissone dijeron presentes en las 100 millas y ambos lograron bajar las 30 horas. También intentó completar el desafío Roberto Valdi.

Tissone 29 horas, 12 minutos y 44 segundos demoró para ser 15° en su categoría y Durán completó el recorrido en 29:59:53.

Por otro lado, también hubo atletas de los diferentes grupos locales compitiendo los 42K. Héctor Aller, Roberto Bianchi, Martín Capelli, Sebastián Erripa, Andrés Iribe, Aldo Lantieri, Mercedes Lorenzo, Manuel Ordoñez, Maru Ponce, Néstor Germán Salomón del grupo CB Running completaron el recorrido, mientras que también corrió por la Cordillera, Camila Gómez de FX Trail Running.

Néstor Salomón, se animó al doble desafío y en los 10K tuvo festejo ya que ganó su categoría con un tiempo de 1:11:03.

En los 10K también estuvo Rocío Pérez y en los 21K, Diego Valdez, Alan Llanos, Ramiro Barcelona, Juan Suquilvide, Daniela Menon, Víctor Bernachea, Carolina Bustos, Mario Salas, Nora Cortés y Milagros Bouciguez.