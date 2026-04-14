Torneo Federal A: Olimpo, el único con locales que ganó | Infoeme
Martes 14 de Abril 2026 - 20:18hs
20°
Martes 14 de Abril 2026 - 20:18hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 14 de Abril de 2026 | 18:21

Torneo Federal A: Olimpo, el único con locales que ganó

El Torneo Federal A completó una nueva fecha en el transcurso del fin de semana y fue con presencia local en una sola y un solo festejo.

Fotos: La Nueva // Villa Mitre

Un solo festejo para equipos con presencia local hubo el pasado fin de semana cuando se completó la 4° fecha del Torneo Federal A en todo el territorio nacional.

 

En la Zona 4, Olimpo derrotó 1 a 0 a Sol de Mayo y sumó su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones. En el equipo que marcha líder e invicto, Braian Guille completó los 90´ y Agustín Osinaga no fue de la partida.

 

Además, Círculo Deportivo cayó 4 a 0 en Tandil ante Santamarina. En el “Papero”, Quimey Marín jugó hasta los 27 minutos de la segunda parte.

 

Por último, Villa Mitre no pudo en Rawson y cayó ante Germinal por 1 a 0. Carlos Battigelli tuvo su debut -jugó hasta los 70´- como titular en el “Tricolor” que también contó con Pablo Mujica.

 

 

Por otra parte, en la Zona 1 sin Alberca y Hadad, perdieron El Linqueño y Sportivo Las Parejas.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME