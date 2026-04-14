El Municipio infraccionó a TuBus por incumplimientos en las frecuencias horarias

El Municipio informó que infraccionó a la empresa Botacura SRL, prestataria del servicio de transporte urbano conocido como “TuBus”.

Fue en el marco de los controles rutinarios que son llevados a cabo por la Coordinación Municipal de Transporte, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana.

La medida se realizó a través de la Subsecretaría de Legal y Técnica, por incumplimientos en las frecuencias horarias.

Se detalló que, como resultado de los mencionados relevamientos que se llevan a cabo tanto en la ciudad como en las localidades, se labraron siete actuaciones preliminares con resultado positivo, al constatarse la falta de cumplimiento de los puntos establecidos en los pliegos licitatorios vigentes.