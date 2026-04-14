Racing buscará su segunda sonrisa en el Parque Olavarría 

La tercera categoría del básquet nacional tendrá continuidad este martes en el gimnasio de Racing.

El “Chaira” recibirá este martes desde las 21:00 a Independiente con la necesidad de volver al triunfo en la Conferencia Sudeste A.

El encuentro tendrá frente a frente a dos equipos que se conocen muy bien.

El equipo dirigido por Matías Orlando llega a este compromiso tras la derrota sufrida ante Ferro de General Pico, por lo que buscará sumar una nueva victoria en el certamen.

Del otro lado estará Independiente de Tandil, un rival con el que ya se enfrentó recientemente. En aquel antecedente, disputado en el gimnasio Duggan Martignoni, fue triunfo para el elenco tandilense, por lo que el “Chaira” tendrá una buena oportunidad de tomarse revancha ante su gente.

Pensando en este duelo, el cuerpo técnico podrá contar con el regreso de Sebastián Dupín, quien no pudo estar presente en el último partido por una molestia física.

Racing irá en busca de su segunda victoria en la competencia, que además sería la segunda en condición de local, con el objetivo de comenzar a afirmarse en la tabla y hacerse fuerte en el Parque Olavarría.

Los encargados de impartir justicia serán Alejandro Chantiri y Alejandro Vizcaíno.