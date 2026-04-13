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 - 13 de Abril de 2026 | 18:02

Liga Nacional: OTC cerró la gira con victoria

En la noche del domingo, Oberá Tenis Club completó sus presentaciones como visitante en la Fase Regular de la Liga Nacional y fue con victoria en Junín.

Foto: Prensa OTC

La primera parte del torneo de la máxima categoría del básquet nacional se acerca a su final y en la última presentación como visitante, Oberá Tenis Club sumó una nueva victoria.

 

El “Celeste” derrotó 77 a 70 a Argentino en el “Fortín de las Morochas” y ratifica su condición de candidato en el segundo puesto de la tabla de posiciones.

 

En un duelo donde la paridad se mantuvo hasta los minutos finales, el equipo misionero mostró mayor solidez y efectividad para inclinar la balanza a su favor.

 

Bruno Sansimoni completó 13:58 minutos con 5 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia y Agustín Brocal aportó 12 puntos y 2 rebotes en 33:30.

 

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