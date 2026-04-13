“Se está trabajando en la regularización de residencias”

En la mañana de este lunes, el subsecretario de Desarrollo Social se hizo presente en la residencia de larga estadía para adultos mayores que minutos antes había sido clausurada por el Ministerio de Salud Provincial.

Yunger confirmó a la prensa que en noviembre del año pasado el lugar ya había sido multado “por no cumplir con los requisitos que se pedían tras la inspección”, por lo cual aseguró que el cierre “no se hace de un día para el otro”.

En este marco, sostuvo el funcionario municipal, “lo que está haciendo el Municipio es trabajar con las familias para informarles, para poder buscar soluciones y para tener un listado de las personas que estaban anotadas acá”.

“Tenemos que transmitir tranquilidad a las familias y que sepan que estamos acá con un equipo formado por trabajadoras sociales, médicos, enfermeros, y la Coordinación de Personas Mayores” añadió.

Yunger consideró que, más allá de este caso puntual, “lo que hay que poner en contexto es la problemática de las residencias de personas mayores, que es algo que la comunidad sabe que ocurre hace muchos años y que esta gestión municipal, el año pasado, decidió asumir la problemática y crear el Programa de Acompañamiento Integral para Residencias de Larga Estadía para personas mayores”.

“Por medio de este programa se empezó a trabajar con las residencias para que puedan acceder a la regularización, que lleva tres etapas: la primera es de diagnóstico y evaluación, la segunda es de asesoramiento, acompañamiento y formación, y la tercera etapa que es la de regularización”.

Especificó que, de 45 instituciones relevadas, 2 lograron la habilitación y 13 están en proceso de lograrla.