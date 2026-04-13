“Entiendo la clausura, pero estaría buena una ayuda que la acompañe”

Leonardo tiene a su mamá en la residencia de larga estadía “Jardín de los Abuelos” y este lunes a primera hora de la mañana fue notificado de la inhabilitación de este espacio por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos luego de la detección de falencias estructurales.

“Tengo a mi mamá, está clausurado, así que tenemos que retirar a todos los adultos mayores. El tema es que no hay ninguna solución. Ahora hay un grupo de enfermeros controlando a los abuelos y todo eso. Es la primera vez que vienen, algo que nosotros estábamos reclamando hace un tiempo” reveló.

“En este hogar pagamos 700 mil pesos por mes cuando la jubilación es de 420 mil y es a lo que podemos acceder. Nosotros pedíamos, dado que clausuran el hogar, un listado de lugares adonde podríamos llevar a nuestros papás, a nuestras mamás, porque hay personas que ni siquiera tienen familiares” planteó.

Con voz quebrada, Leonardo confesó sentirse “bastante angustiado, porque es una situación compleja. Mi mamá, por ejemplo, necesita ayuda las 24 horas. El hogar está abierto todo el día, nosotros podemos venir a visitarla, la llevamos a casa. Ella está un rato y me dice ‘me quiero ira a casa’, porque esta es su casa para ella, entonces se nota que es un lugar donde está bien, que se ha formado una familia” valoró.

Entiende los problemas edilicios: “Por ahí dicen que hay cierto hacinamiento de abuelos, pero también entiendo que con el precio que cobran -que es accesible dentro de todo- se necesita cierta cantidad de abuelos”.

“Lo hablamos con el Municipio y con la Provincia. Se necesita ayuda para llevar adelante las reformas que hacen falta y un enfermero, porque está la queja de que las chicas que ayudan, que les dan las comidas son también las que les dan los remedios” añadió.

Leonardo afirmó que deberían existir alternativas por fuera de la clausura. “No es sólo clausurar. ¿Con quién dejamos a nuestros abuelos? -se preguntó-. Nosotros no tenemos a mi mamá aquí porque nos la quisimos sacar de encima, fue porque no se podía más. Mi mamá es una persona que necesita atención las 24 horas, está en silla de ruedas, con problemas psiquiátricos, con pañales”.

“Ayer (por el domingo) vinimos y ella está contenta acá. Jugamos a las cartas, a la lotería. Feliz. Vinieron a clausurar, pero hubiese estado bueno una solución para que nosotros podamos tener opciones. He escuchado en las noticias que del 100% de los hogares el 10% está habilitado y están cobrando arriba del millón y medio de pesos. Es imposible pagarlo. Entiendo la clausura, pero estaría buena una ayuda que la acompañe” insistió.