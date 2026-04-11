Liga Pre-Federal: debut con derrota para el “Bata” en Bahía Blanca 

Estudiantes debutó con derrota en la Liga Pre-Federal que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Bataraz” cayó 65 a 44 ante 9 de Julio en Bahía Blanca en el estreno absoluto en una cita provincial de Primera División Femenina. Amparo Althabe Mauritsh fue la goleadora con 24 puntos.

En un duelo de trámite parejo, las bahienses hicieron valer su experiencia y supieron doblegar al equipo de Olavarría que tuvo pasajes de buen básquet.

Las dirigidas por Ramiro Bou arrancaron rápidamente en desventaja, pero tras los primeros 10 minutos iniciales, reaccionaron en la continuidad con buenas asociaciones ofensivas para reducir la diferencia.

Síntesis 9 de Julio – Estudiantes:

Estadio: 9 de Julio

Árbitros:

9 de Julio (65): Fernández (2), Althabe Mauritsh (24), Corvalán (11), Flores (2), Martin (1) -FI- Sorzini (2), Larrasolo (4), Nieva Insurralde (2), Azaroff (2), Maurer Bermejo (10), Bussetti (5). DT- Julián Turcato

Estudiantes (44): Rodríguez (8), Vendeirinho (3), Mereles (3), Sak (2), Juárez (2) -FI- Requena (0), Chantiri (8), Bellinzoni (5), Barrera (0), Castañares, G. (0), Lemma (13), Castañares, T. (0). DT- Ramiro Bou

Parciales: 23-8; 38-20; 52-36 y 65-44