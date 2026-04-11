El intendente Wesner recibió a la embajadora de la República de Eslovenia

En la mañana de este sábado visitó Olavarría la embajadora de la República de Eslovenia Tina Vodnic, quien en horas del mediodía fue recibida en el palacio San Martín por el intendente Maximiliano Wesner.

El intendente Wesner recibió a la emisaria europea acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino y el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo. También estuvo presente la concejala Belén Abraham, quien participa activamente del programa municipal de Relaciones Internacionales.

Vodnic arribó acompañada por Irene Oblak, secretaria de la Embajada, además de Roberto Daniel Colombo Janzekovic y Alfonsina Stular, presidente y secretaria respectivamente de la Asociación Kamen, la entidad local que nuclea a descendientes de eslovenos y que tiene sede Loma Negra, la localidad serrana cuyos primeros pobladores eran precisamente originarios del país ubicado en Europa Central.

El jefe comunal de Olavarría agradeció la visita y ofreció una breve reseña de nuestro Partido, en la que dio cuenta de las particularidades de nuestro distrito, con especial énfasis en la variada matriz productiva que posee. A la par, también puso en valor el trabajo articulado y permanente que se realiza con cada una de las colectividades y el caso particular de “Kamen”, entidad que le tocó acompañar incluso de manera previa a ser intendente, al asesorar y asistir para que puedan constituirse.

Abraham hizo entrega de una carpeta con detalles del Partido, tanto de características demográficas, pero principalmente de perfil productivo, industrial y de servicios, con el objetivo de que pueda ser utilizado como insumo para futuras vinculaciones estratégicas.

En ese marco la embajadora agradeció la consulta e incluso se comprometió a dialogar con funcionarios eslovenos para poder llevar a cabo acciones conjuntas. Por último, Wesner entregó como presente un mate y bombilla confeccionados por artistas locales de la Escuela Municipal de Orfebrería, mientras que Vodnic también entregó productos típicos y materiales para poder conocer más de su país.

Posteriormente, se dirigieron al Cerro Luciano Fortabat de Loma Negra, donde se llevó a cabo la presentación e inauguración formal de un espacio de juegos adaptados para personas con discapacidad que fueron gestionados desde Kamen. Vale destacar que se ubican en la misma plaza donde días atrás el Municipio concluyó la instalación de juegos para la realización de ejercicios, en un abordaje que contempla localidades serranas y rurales de todo el Partido.

“Ver este espacio que se fortalece desde la cooperación, el trabajo mancomunado, me pone muy contento. Hay que seguir trabajando de esta forma, fortalecer esta hermandad, seguir vinculándonos en pos del bienestar general de nuestra comunidad”, enfatizó el intendente Wesner.

“Este lugar, es un lugar en el mundo que representa a Eslovenia y a Argentina”, ponderó Janzekovic, quien recordó y puso en valor la tarea realizada por sus abuelos y bisabuelos, quienes arribaron a estas tierras en búsqueda de un futuro mejor, aún sin conocer el idioma y las particularidades de nuestro país. “Fue difícil la integración para ellos. Entonces, con esa semilla de integrar, de incorporar al otro, es la acción que llevamos ahora, reconocer a quienes en el pasado estuvieron acá y lucharon por lo mismo”, concluyó.

Por último, la embajadora Vodnic celebró que “este es un espacio muy importante, y en un sentido está la demostración de nuestro carácter esloveno, el carácter inclusivo. Me agrada mucho poder estar aquí con ustedes, quiero que disfruten este lugar. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes y de toda esta comunidad tan activa, voy a regresar, eso es seguro”, finalizó.