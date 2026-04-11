Fútbol Menor: comenzó la 4° fecha del “Mario Buceta”

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició con la 4° fecha en diferentes escenarios y con goles.
La competencia registro goleadas de El Fortín, Ferro, Racing y Estudiantes en un duelo que se completará el venidero martes. Además, Hinojo y Loma Negra repartieron festejos al igual que Sierra Chica vs San Martín
Los resultados:
En Décima:
Loma Negra 0 – 1 Hinojo
Municipales 0 – 6 Estudiantes
Sierra Chica 0 – 4 San Martín
El Fortín 13 – 1 Villa Mailín
En Novena:
Loma Negra 0 – 0 Hinojo
Municipales 0 – 7 Estudiantes
En Octava:
Municipales 0 – 3 Estudiantes
El Fortín 6 – 0 Villa Mailín
En Séptima:
Loma Negra 4 – 0 Hinojo
Racing 4 – 2 Colonias y Cerros
El Fortín 4 – 1 Villa Mailín
Luján 0 – 14 Ferro
En Sexta:
Racing 4 – 0 Colonias y Cerros
Sierra Chica 6 – 0 San Martín
Luján 0 – 4 Ferro
En Quinta:
Racing 3 – 0 Colonias y Cerros
Luján 1 – 3 Ferro