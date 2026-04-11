Fútbol Menor: comenzó la 4° fecha del “Mario Buceta”

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició con la 4° fecha en diferentes escenarios y con goles.

La competencia registro goleadas de El Fortín, Ferro, Racing y Estudiantes en un duelo que se completará el venidero martes. Además, Hinojo y Loma Negra repartieron festejos al igual que Sierra Chica vs San Martín

Los resultados:

En Décima:

Loma Negra 0 – 1 Hinojo

Municipales 0 – 6 Estudiantes

Sierra Chica 0 – 4 San Martín

El Fortín 13 – 1 Villa Mailín

En Novena:

Loma Negra 0 – 0 Hinojo

Municipales 0 – 7 Estudiantes

En Octava:

Municipales 0 – 3 Estudiantes

El Fortín 6 – 0 Villa Mailín

En Séptima:

Loma Negra 4 – 0 Hinojo

Racing 4 – 2 Colonias y Cerros

El Fortín 4 – 1 Villa Mailín

Luján 0 – 14 Ferro

En Sexta:

Racing 4 – 0 Colonias y Cerros

Sierra Chica 6 – 0 San Martín

Luján 0 – 4 Ferro

En Quinta:

Racing 3 – 0 Colonias y Cerros

Luján 1 – 3 Ferro