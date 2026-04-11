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 - 11 de Abril de 2026 | 20:42

Fútbol Menor: comenzó la 4° fecha del “Mario Buceta”

En la jornada de este sábado dio comienzo una nueva fecha del Torneo Apertura “Mario Buceta”. Llegará a su fin el martes.

Fotos: Verito Fotografías

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició con la 4° fecha en diferentes escenarios y con goles.

 

 

La competencia registro goleadas de El Fortín, Ferro, Racing y Estudiantes en un duelo que se completará el venidero martes. Además, Hinojo y Loma Negra repartieron festejos al igual que Sierra Chica vs San Martín

 

Los resultados:

En Décima:

Loma Negra 0 – 1 Hinojo 

Municipales 0 – 6 Estudiantes

Sierra Chica 0 – 4 San Martín 

El Fortín 13 – 1 Villa Mailín 

 

En Novena:

Loma Negra 0 – 0 Hinojo 

Municipales 0 – 7 Estudiantes

 

En Octava:

Municipales 0 – 3 Estudiantes

El Fortín 6 – 0 Villa Mailín 

 

 

En Séptima:

Loma Negra 4 – 0 Hinojo 

Racing 4 – 2 Colonias y Cerros

El Fortín 4 – 1 Villa Mailín 

Luján 0 – 14 Ferro 

 

En Sexta:

Racing 4 – 0 Colonias y Cerros

Sierra Chica 6 – 0 San Martín 

Luján 0 – 4 Ferro 

 

En Quinta:

Racing 3 – 0 Colonias y Cerros

Luján 1 – 3 Ferro 

 

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